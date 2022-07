Sinopsis Drama Korea Terbaru Love by Law yang Dibintangi Lee Seung Gi

Ilustrasi Lee Seung Gi. Simak sinopsis drama Korea terbaru Love by Law yang tayang pada Agustus 2022.

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Berikut ini adalah sinopsis drama Korea terbaru Love by Law (2022). Dramanya tayang pada Agustus mendatang.

Banyak yang mencari tahu seperti apa sinopsis drama Korea terbaru Love by Law yang diperankan oleh Lee Seung Gi.

Berdasarkan sinopsisnya, Lee Seung Gi akan memerankan sosok mantan jaksa dalam drama Korea terbaru Love by Law.

Drama Korea ini merupakan drama romansa modern yang mengangkat tema hukum.

Nantinya berlatar di Law Cafe, firma, dan kafe hukum.

Dilansir dari situs Soompi, drakor ini ditulis oleh Lim Ji Eun dari Drama Spesial 2020 KBS ‘One Night’ dan dipimpin oleh sutradara Lee Eun Jin yang sudah terkenal ahli menggarap drama tentang hukum seperti ‘My Lawyer, Mr. Joe’ dan ‘Good Manager’.

Sutradara drakor terbaru Love By Law ini juga pernah menggarap ‘Baker King Kim Tak Goo,’ ‘Waiting for Love,’ dan ‘Feel Good to Die.’

Aktor Lee Seung Gi nantinya akan memerankan sosok mantan jaksa dan pemilik gedung bernama Kim Jung Ho.

Kim Jung Ho yang dulunya jaksa itu pernah mendapatkan julukan sebagai ‘monster genius’ lantaran dinilai sangat cerdas.

Namun karena sesuatu insiden, Kim Jung Ho memutuskan berhenti menjadi jaksa dan menjadi pemilik gedung.