2 Drama Korea Romantis Terbaru yang Bakal Tayang, Ada Drakor Sooyoung SNSD

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ada 2 drama Korea bergenre romantis terbaru yang bakal segera tayang.

Judul drama Korea romantis terbaru tersebut yakni If You Wish Upon Me (2022) dan Poong The Joseon Psychiatrist (2022).

Kedua drama Korea romantis terbaru itu dibintangi para artis ternama.

Simak rinciannya berikut ini.

1. If You Wish Upon Me (2022)

Drama ini dibintangi oleh anggota girlgroup populer, Sooyoung SNSD dan Ji Chang Wook.

Diketahui dramanya bakal tayang pada 10 Agustus 2022 mendatang.

Ji Chang Wook dan Sooyoung SNSD didapuk sebagai pemeran utamanya.

Serial tersebut disutradarai oleh Kim Yong-Wan dan naskahnya ditulis oleh Jo Ryeong Soo.

Rencananya, drakor tersebut akan tayang sebanyak 16 episode di platform streaming Viu.