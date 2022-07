Drakor Terbaru Alchemy of Souls di Netflix, Kisah Jiwa yang Tertukar

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Tayang sejak Juni 2022 di Netflix, drakor terbaru Alchemy of Souls masih berhasil mencuri hati para penikmat Kdrama.

Adapun drakor terbaru ini merupakan karya dari sutradara ternama, yakni Park Joon Hwa yang sukses memimpin produksi drama lain seperti Because This is My First Life, What’s Wrong With Secretary Kim, dan Touch Your Heart.

Sementara itu, naskah drakor terbaru Alchemy of Souls juga merupakan hasil duet Hong Sisters, yakni Hong Jung Eun dan Hong Mi Ran.

Para pencinta drakor pun akan disuguhkan dengan akting apik dari para pemainnya.

Apalagi, drama Korea bertema fantasi ini bertabur aktor dan aktris kenamaan Korea Selatan.

Tiga di antaranya Go Yoon Jung, Hwang Min Hyun, Yoo In Soo, dan lainnya.

Namun pada akhirnya, aktor Lee Jae Wook dan Jung So Min yang terpilih sebagai pemeran utama dalam serial ini.

Drama Korea Alchemy of Souls merupakan drama roman fantasi tvN baru yang mengambil latar negara fiksi bernama Daeho.

Negara tersebut diketahui tidak ada di dalam sejarah atau bahkan peta.

Akan tetapi, di sana terdapat seorang penyihir yang menguasai teknik sihir terlarang bernama Alchemy of Souls, yang bisa menukar jiwa seseorang.