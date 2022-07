Drakor Terbaru Big Mouth Tayang Perdana Hari Ini 29 Juli 2022, Penampilan Yoona SNSD Disorot

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Tayangan drakor terbaru Big Mouth akan tayang perdana hari ini, Jumat 29 Juli 2022 di saluran MBC dan Disney+ Hotstar.

Dalam drakor terbaru ini, para pencinta Kdrama akan menemukan banyak aktor dan aktris ternama asal Negeri Ginseng, seperti Lee Jong Suk, Yoona SNSD, Kim Joo Hun, Ok Ja Yeon, Yang Kyung Won dan Kwak Dong Yeon.

Tayangan drakor terbaru Big Mouth diketahui sudah begitu dinantikan para penikmat drama Korea, khususnya para penggemar Lee Jong Suk dan Yoona SNSD.

Lee Jong Suk diketahui pernah membintangi sejumlah drama hits seperti While You Were Sleeping dan I Hear Your Voice.

Sedangkan, Yonna SNSD pernah bermain di drama Korea Hush dan The King In Love.

Keduanya akan tampil bersama sebagai pemeran utama dan memainkan peran sebagai sepasang suami istri.

Adapun drakor terbaru Big Mouth ini merupakan karya dari sutradara Oh Choong Hwan dan naskahnya ditulis oleh Kim Ha Ram.

Serial bertema kriminal ini akan hadir dalam 16 episode yang tayang setiap Jumat dan Sabtu, perdana pada 29 Juli 2022.

Diketahui, drama ini bercerita soal kehidupan Park Chang Ho, seorang pengacara gagal yang memiliki gelar Big Mouth karena pribadinya yang banyak omong.

Dalam semalam, profesinya sebagai pengacara itu langsung berubah menjadi penipu kelas kakap yang disebut Big Mouse.