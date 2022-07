Profil Yoona SNSD, Istri Lee Jong Suk di Drama Korea Terbaru Big Mouth

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak profil Yoona SNSD. Ia berperan sebagai istri Lee Jong Suk di drama Korea terbaru Big Mouth (2022).

Profil pemeran drama Korea terbaru Big Mouth yakni Yoona SNSD dimulai dari tempat lahirnya di Yeongdoeungpo, Seoul, Korea Selatan pada 30 Mei 1990.

Profil Yoona SNSD yang kini membintangi drama Korea terbaru Big Mouth memiliki nama asli Im Yoon ah.

Ia merupakan fans grup SES yang kemudian menginspirasinya untuk menjadi penyanyi terkenal.

Soal pendidikan, dia pernah mengenyam pendidikan di SMA Daeyoung dan Universitas Dongguk.

Dirinya juga pandai dalam berbahasa asing. Setidaknya Yoona mampu berbicara dalam bahasa Inggris, Cina, dan Jepang, selain bahasa ibunya, Korea.

Namanya mulai tenar sejak bergabung dalam girl grup besutan SM Entertainment, yakni SNSD atau yang juga dikenal dengan Girl Generation.

Sejak debut pada 2007 silam, ia telah merilis sejumlah lagu. Beberapa di antaranya, Gee, Into the New World, Girls Generation, ‘Baby Baby’ dan Tinker Bell.

Namun rupanya, pihak manajemen memutuskan untuk mengorbitkan Yoona SNSD untuk menjadi penyanyi solo.

Lagu pertamanya adalah When the Wind yang rilis pada 2017 lalu.