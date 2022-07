Daftar Drama Korea Terbaru Bergenre Thriller Tayang Perdana Juli 2022 dan Agustus 2022

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Daftar drama Korea terbaru atau drakor terbaru bergenre thriller yang dijadwalkan tayang perdana pada Juli 2022 dan Agustus 2022.

Di antara drama Korea terbaru yang baru mulai tayang Juli 2022 dan Agustus 2022, ada 3 drakor terbaru yang mengusung genre thriller yang bisa membangkitkan andrenalin.

Tiga judul drama Korea terbaru bergenre thriller tersebut adalah Adamas, Hunted, A Model Family.

Simak rinciannya berikut ini:

1. Adamas (2022)

Baca juga: 7 Drama Hits Sooyoung SNSD, Siap Comeback di Drakor Terbaru If You Wish Upon Me

Baca juga: 5 Drama Hits Lee Seung Gi, Kini Bintangi Drakor Terbaru Love By Law

Drama Adamas akan tayang di saluran televisi tvN pada 27 Juli 2022.

Serial ini disutradarai oleh Park Seung-Woo dan ditulis oleh Choi Tae-Kang. Adamas juga dibintangi oleh aktor terkenal Ji Sung.

Adamas bakal menjadi drakor terbaru Ji Sung yang comeback di layar kaca setelah sukses memerankan Kang Yo Han di The Devil Judge.

Ini juga bukan kali pertama bagi Ji Sung dalam memerankan multi karakter dalam sebuah serial drama.

Sebelumnya saat membintangi drama Kill Me, Heal Me, ia berperan sebagai Cha Do Hyun, pria berkepribadian ganda dengan tujuh identitas.