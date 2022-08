Sinopsis Drama Korea Terbaru Unicorn, Angkat Kisah Dunia Startup

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak sinopsis drama Korea terbaru Unicorn (2022) berikut ini.

Sinopsis drama Korea terbaru berjudul Unicorn banyak dicari penggemar Kdrama menjelang penayangannya pada 26 Agustus 2022.

Secara singkat, sinopsis drama Korea terbaru Unicorn membahas soal dunia perusahaan rintisan atau startup.

Dilansir Soompi, Jumat (22/7/2022), drama Unicorn ditulis oleh Yoo Byung Jae.

Unicorn adalah sitkom yang menggambarkan perjuangan CEO Steve (pemain Shin Ha Kyun) dan timnya di startup McComb.

Drama ini dibintangi Shin Ha Kyun (Beyond Evil), Won Jin Ah (She Would Never Know), dan Lee Yoo Jin (Idol The Coup).

Won Jin Ah berperan sebagai Ashley, karyawan terpandai Steve dan anggota tim inovasi di startup tersebut.

Nantinya, mereka akan berusaha untuk menaklukan persaingan.

Unicorn merupakan drama Korea terbaru Won Jin Ah usai aktingnya yang memukau di She Would Never Know dan Hellbound tahun 2021.

Dia juga sempat beradu akting dengan Lee Dong Wook di film A Year-End Medley.