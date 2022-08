Valencia Tanoesoedibjo Beri Kejutan Ulang Tahun ke Kevin Sanjaya, Kaget Malah Dilamar

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Valencia Tanoesoedibjo kaget dilamar atlet bulu tangkis sekaligus kekasihnya, Kevin Sanjaya di hari ulang tahun sang pebulu tangkis.

Valencia Tanoesoedibjo yang juga anak pebisnis dan politisi Harry Tanoesoedibjo mengira ia akan membantu memberikan kejutan untuk Kevin Sanjaya yang hari itu berulang tahun.

Ternyata, bukannya merayakan ulang tahunnya yang ke-27, Kevin Sanjaya justru melamar Valencia Tanoesoedibjo pada Selasa (2/8/2022).

"Mikir mau surprisin orang ulang tahun, kenapa malah jadi yang disurprisin ya (emoji tertawa)," tulis Valencia Tanoesoedibjo di Instagram, dikutip pada Rabu (3/8/2022).

Partner Marcus Gideon tersebut diketahui meminta Valencia Tanoesoedibjo untuk menjadi istrinya di lapangan Jakarta International Stadium (JIS).

Baca juga: Nia Ramadhani Dipaksa Anaknya yang Lagi Kasmaran untuk Datangi Cewek

Baca juga: Kondisi Terkini Gus Samsudin setelah Ribut dengan Pesulap Merah, Padepokan Ditutup

Valencia tampak mengenakan dress berwarna silver, sementara Kevin Sanjaya menggunakan kaos putih dan blazer biru dipadukan celana putih.

Di tengah lapangan hijau yang sudah didekor bak altar lengkap dengan hiasan bunga, Kevin Sanjaya bersimpuh lalu melamar sang kekasih.

Sementara itu, terlihat pula tulisan "She Said YES!" yang menunjukkan bahwa lamaran Kevin Sanjaya diterima kekasihnya.

Keduanya lantas berpelukan di hadapan banyak orang.

Bahkan, Valencia juga tak segan memamerkan cincin pemberian kekasihnya itu.