Sinopsis Blind, Drama Korea Terbaru Taecyeon 2PM dan Jung Eun Ji Apink

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Penyanyi Taecyeon 2PM dan Jung Eun Ji Apik akan membintangi drama Korea terbaru Blind (2022). Simak sinopsis Blind.

Sinopsis drama Korea terbaru Blind milik Taecyeon 2PM banyak dicari penggemar lantaran segera tayang perdana pada 16 September 2022 mendatang.

Nantinya, sinopsis drama Korea terbaru Blind yang dibintangi Taecyeon 2PM dan Jung Eun Ji Apik bakal menambah seru euforia saat menontonnya.

Serialnya berjumlah 16 episode dan tayang di saluran tvN, setiap Jumat dan Sabtu.

Sang sutradara Shin Yong Hwi dikenal sebagai orang yang ada di balik drakor hits Reply 1997, Reply 1994, Reply 1988, Prison Playbook, dan Hospital Playlist.

Sementara sang penulis naskah Kwon Ki Kyung terkenal dengan karyanya, seperti drakor Crazy in Love, Protect The Boss, All About My Romance, Hello Monster, Suspicious Partner, dan Link: Eat, Love, Kill.

Selain Taecyeon 2PM dan Jung Eun Ji Apik, drama Korea terbaru Blind akan menggaet pemain drama Crash Landing on You, yakni Ha Seok-Jin.

Bukan itu saja, pemain drakor Boys Over Flower seperti Park Ji-Bin juga akan turut membintangi serial bergenre thriller misteri ini.

Namun pihak kru memutuskan untuk memberikan peran utama kepadea sang personel 2PM.

Lalu seperti apa sinopsis Blind, drama Korea terbaru yang dibintangi Taecyeon 2PM dan Jung Eun Ji Apik?