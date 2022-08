4 Drama Korea Komedi Terbaru, Tayang Agustus 2022

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Di antara drama Korea terbaru yang tayang Agustus 2022, banyak yang mengusung genre komedi.

Penggemar Kdrama telah menantikan drama Korea terbaru bergenre komedi untuk melepas penat usai lelah beraktivitas.

Berikut ini Tribunlampung.co.id rangkum drama Korea terbaru yang mengusung genre komedi, Jumat (5/8/2022):

1. Unicorn (2022)

Unicorn merupakan drakor terbaru bergenre komedi yang bakal tayang pada 26 Agustus 2022.

Baca juga: 3 Drama Korea Terbaru Agustus 2022 yang Tayang di Netflix

Baca juga: 7 Drama Korea Populer Terbaru Agustus 2022, Ada Extraordinary Attorney Woo

Secara singkat, sinopsis drama Korea terbaru Unicorn membahas soal dunia perusahaan rintisan atau startup.

Dilansir Soompi, Jumat (22/7/2022), drama Unicorn ditulis oleh Yoo Byung Jae.

Unicorn adalah sitkom yang menggambarkan perjuangan CEO Steve (pemain Shin Ha Kyun) dan timnya di startup McComb.

Drama ini dibintangi Shin Ha Kyun (Beyond Evil), Won Jin Ah (She Would Never Know), dan Lee Yoo Jin (Idol The Coup).

Won Jin Ah berperan sebagai Ashley, karyawan terpandai Steve dan anggota tim inovasi di startup tersebut.