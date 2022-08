Sinopsis Critical X, Drama Korea Terbaru Kwon Sang Woo

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut ini adalah sinopsis drama Korea terbaru Critical X yang tayang mulai 2 September 2022 mendatang. Dramanya dibintangi Kwon Sang Woo.

Banyak yang mencari tahu seperti apa sinopsis drama Korea terbaru Critical X menjelang penayangannya.

Sinopsis drama Korea terbaru tersebut digunakan untuk memberikan gambaran jalan cerita Critical X.

Drama korea terbaru Critical X bergenre komedi-drama hiperrealistik.

Ini merupakan adaptasi dari essai "I'm An Old Man, It Hurts".

Drama korea Critical X disutradarai oleh Kim Jung Hoon yang juga menyutradrai The Pirates: The Last Royal Treasure (2022), The Accidental Detective (2015) dan Petty Romance (2010).

Naskah asli Critical X ditulis langsung oleh Kwak Kyung-Yoon yang juga menjadi penulis naskah beberapa drama lainnya yaitu Love Revolution (2020), Big Forest (2018) dan Sent From Heaven (2012).

Drama Critical X diproduksi oleh Wavve platform streaming di Korea Selatan.

Drama ini akan tayang tiap hari Jumat.

Sinopsis drama korea terbaru Critical X menceritakan tentang kehidupan Yoon (Kwon Sang-Woo) lulus dari universitas bergengsi dan bekerja di sebuah perusahaan besar.