Sinopsis Love In Contract, Drama Korea Terbaru Park Min Young

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut sinopsis drama Korea atau drakor terbaru Love In Contract (2022) yang dibintangi Park Min Young.

Berdasarkan sinopsisnya, drama Korea terbaru Love In Contract tayang mulai 21 September 2022 mendatang.

Drama Korea terbaru Love In Contract menghadirkan aktris terkenal Park Min Young sebagai pemeran utama.

Drama ini disutradarai langsung oleh Nam Sung-Woo yang juga menyutradari beberapa drama populer lainnya.

Yaitu Love in Contract (2022), My Roommate Is A Gumiho (2021), Kkondae Intern (2020), Kill It (2019), 100 Days My Prince (2018) dan terakhir Weightlifting Fairy Kim Bok-Joo (2017).

Naskah asli drama ini ditulis langsung oleh Ha Gu-Dam.

Drama Love In Contract akan ditayangkan sebanyak 16 episode.

Drama ini akan tayang tiap Rabu dan Kamis pukul 22.30 waktu KST.

Sinopsis drama Love In Contract menceritakan tentang Choi Sang-Eun (Park Min-Young) adalah seorang wanita yang menarik dengan bakat dan pesona.

Dia bekerja sebagai master pernikahan kontrak.