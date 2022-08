Sinopsis Drama Korea Terbaru Little Women, Drakor Terbaru Trending Twitter

Ilustrasi poster drakor terbaru Little Women. Simak sinopsis drama Korea atau drakor terbaru berjudul Little Women (2022) yang diperankan Kim Go Eun.

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Drama Korea atau drakor terbaru berjudul Little Women (2022) bakal tayang September mendatang. Simak sinopsis Little Women berikut ini.

Sinopsis drama Korea terbaru Little Women mulai dicari penggemar mengingat penayangannya yang kian dekat, yakni 3 September 2022.

Selain sinopsis, juga dicari tahu artis pemeran utama dalam drama Korea terbaru Little Women.

Adapun pemerannya adalah Kim Go Eun, Nam Ji Hyun, dan Park Ji Hu.

Drakor tersebut diproduksi oleh tvN dan disutradarai oleh Kim Hee Won.

Kim Hee Won pernah menyutradarai beberapa drama populer seperti ‘Money Flower’, ‘The Crowned Clown’, ‘Vicenzo’, dan lainnya.

Drama ini juga ditulis oleh penulis andal yaitu Jung Seo Kyung, yang pernah menulis naskah untuk drakor berjudul ‘Mother’.

Perlu diketahui, drakor terbaru Little Women ini diadaptasi dari novel Little Women yang dibuat oleh Louisa May Alcott dan dibuat film layar lebar oleh Greta Gerwig.

Yang penasaran bagaimana jalan cerita drakor ini, mari simak sinopsis Little Women di bawah ini.

Dalam drakor terbaru itu, ketiga artis tersebut akan berperan sebagai kakak adik di sebuah keluarga miskin.