Wakapolres Way Kanan Lampung Pimpin Upacara Peringatan HUT ke-77 RI

Pengibaran bendera merah putih. Wakapolres Way Kanan pimpin upacara peringatan HUT ke-77 RI.

Dokumentasi Polres Way Kanan

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polres Way Kanan gelar kegiatan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022 di Mako Polres Way Kanan, Rabu (17/08/2022).

Kegiatan dipimpin langsung oleh Wakapolres Way Kanan Kompol Zainul Fachry sebagai Inspektur upacara.

Dihadiri pejabat utama, personel dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri Polres Way Kanan.



Sejumlah rangkaian kegiatan peringatan diawali dengan pengibaran Bendera Merah Putih yang diiringi lagu Indonesia Raya, setelah itu dilanjutkan dengan mengheningkan cipta untuk mengenang jasa pahlawan.

Pada kesempatan itu pula segenap peserta upacara membacakan teks Pancasila oleh inspektur upacara yang diikuti oleh seluruh peserta upacara.

Baca juga: Bawa Beban 32 Kg, Mahasiswi Unsri Deg-degan saat Akan Kibarkan Bendera di Bawah Laut Pahawang

Baca juga: Peringatan HUT ke-77 RI, Wahdi Ajak Masyarakat Metro Tingkatkan Gotong Royong

Sementara sebagai Pembaca Naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Iptu I Dewa Gede Anom dan untuk pembacaan teks Proklamasi oleh Ipda setiyana.

Sebagai Irup pada Upacara HUT ke-77 RI tahun 2022, Waka Polres Way Kanan Kompol Zainul Fachry menyampaikan pidato Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Dalam pidatonya dikatakan bahwa tantangan yang kita hadapi sangat berat.

Semua negara, di seluruh dunia, sedang menghadapi ujian.

Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 belum sepenuhnya pulih.

Perekonomian dunia belum sepenuhnya bangkit.