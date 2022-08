11 Drama Korea Terbaru tvN 2022, Ada Drakor Little Women

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Penggemar Kdrama bakal dimanjakan dengan kehadiran drama Korea atau drakor terbaru yang tayang di tvN selama 2022.

Ada banyak drama Korea terbaru yang disuguhkan oleh tvN periode 2022.

Di antara drama Korea terbaru yang ada di tvN yakni drakor hits If You Wish Upon Me (2022).

Berikut ini Tribunlampung.co.id merangkumnya untuk Anda.

1. Little Women (2022)

Little Women bakal tayang pada 3 September 2022 mendatang.

Adapun pemerannya adalah Kim Go Eun, Nam Ji Hyun, dan Park Ji Hu.

Drakor tersebut diproduksi oleh tvN dan disutradarai oleh Kim Hee Won.

Dalam drakor terbaru itu, ketiganya akan berperan sebagai kakak adik di sebuah keluarga miskin.

Selain itu, ada aktor Wi Ha Joon yang ikut menjadi pemeran utama dalam drakor Little Women.