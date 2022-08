Mau Belajar Make Up? Maka Make Up Flawless Bisa Jadi Pilihan

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Make up adalah hal yang penting bagi wanita, karena dengan make up wajah wanita menjadi tampak cantik dan segar

Owner Neikey Makeup Nurina Tyagita mengatakan, make up sebenarnya tidak sulit kalau sudah tahu tekniknya

"Biasanya yang kesulitan make up adalah pemula yang belum bisa make up," kata wanita yang akrab disapa Tya itu dalam Bincang Kecantikan, senin, 29 Agustus 2022.

Agar pemula bisa make up, tentu hal-hal yang harus dilakukan adalah belajar make up dengan cara mendaftar privat atau beauty class dengan MUA

Setelah mengikuti salah satunya, barulah bisa belajar sendiri seperti lewat YouTube, Instagram, atau TikTok.

Tya sangat tidak menyarankan langsung belajar sendiri, karena belum tahu dasar-dasar make up.

Hal ini akan membuat belajar make up jadi lebih rumit dan lama

Saat belajar make up harus benar-benar ada niat belajar, sabar, konsisten, dan jangan mudah menyerah.

Dalam proses belajar itu tidak ada salahnya meminta orang lain untuk menilai hasil make up agar tahu kesalahan atau kekurangan make up

Saat belajar make up, sebaiknya pilih make up flawless atau yang juga disebut make up no make up.