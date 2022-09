Ekspor Lampung Juli 2022 Turun 18,22 Persen

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Nilai ekspor Provinsi Lampung pada Juli 2022 turun sebesar 95,99 juta US dolar atau turun 18,22 persen.

"Kondisi Juni nilai ekspor Lampung mencapai 526,89 juta US dolar dibandingkan Juli 2022 sebesar 430,90 juta US dolar," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung, Endang Retno Subiyandani dalam rilis berita resmi statistik melalui YouTube BPS Lampung, Kamis (1/9/2022).

Penurunan ekspor Juli 2022 terjadi pada enam golongan barang utama, yaitu lemak dan minyak hewan/nabati dimana menyumbang angka tertinggi turun sebesar 41,99 persen.

Lalu ampas/sisa industri makanan turun 35,72 persen; dan daging dan ikan olahan turun 32,86 persen.

Berikutnya olahan dari buah-buahan/sayuran turun 5,96 persen; bubur kayu/pulp turun 2,00 persen; berbagai produk kimia turun 1,19 persen.

Negara utama tujuan ekspor Lampung pada Juli 2022 adalah India, Amerika Serikat, Italia, Tiongkok, Pakistan, Belanda, Jepang, Kamboja, Selandia Baru, dan Jerman.

Ekspor ke India mencapai 94,06 juta US Dolar; Amerika Serikat 66,23 juta US Dolar; Italia 56,17 juta US Dolar; Tiongkok 53,36 juta US Dolar.

Selanjutnya Pakistan 34,55 juta US Dolar; Belanda 33,76 juta US Dolar; Jepang 11,23 juta US Dolar; Kamboja 7,62 juta Dolar; Selandia Baru 7,47 juta US Dolar dan Jerman 7,30 juta US Dolar.

"Kalau kita melihat struktur ekspor Lampung menurut sektor, maka ekspor terbesar ada pada sektor industri pengolahan. Yaitu sebesar 64,97 persen," jelas Endang.

Persentase tersebut senilai dengan 279,97 juta US Dolar. "Jika dibandingkan dengan bulan Juni kondisi ekspor sektor industri pengolahan turun sebesar 30,80 persen," paparnya lebih lanjut.