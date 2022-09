Fuji dan Thariq Dituding Berlebihan saat Pacaran, Frans Minta Doa untuk Adiknya

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Fuji dan Thariq Halilintar memang kerap dituding mempunyai gaya pacaran yang berlebihan. Sebagai kakak, Frans Faisal mengaku sudah sering menasehati adiknya, Fuji.

Gaya pacaran Fuji dan Thariq Halilintar sering dinilai berlebihan oleh para warganet, bahkan keduanya tak jarang banjir hujatan.

Sebagai kakak, Frans Faisal mengakui menasehati Fuji selama pacaran dengan Thariq Halilintar.

Sebelumnya juga beredar kabar tentang Fuji dan Thariq Halilintar yang tengah asyik dugem di sebuah klub malam.

Mendengar hal tersebut, Frans Faisal enggan berkomentar.

Frans Faisal pun mengaku tak mau ambil pusing karena video viral itu.

"Bener, bener no komen, aku gak tau apa apa, doain aja yang terbaik buat adikku," ujar Frans Faisal seperti dikutip pada laman Official NIT NOT, Senin (05/08/2022).

Adik dari almarhum Bibi Ardiansyah itu juga mengungkapkan sudah sering menasehati Fuji.

"Kalau nasehatin, aku sebagai abang, cuma bisa nasehatin secara baik-baik, karena kita gak bisa ngomong secara kasar, harus baik-baik," lanjutnya.

Bukan hanya warganet, tetapi Atta Halilintar juga sempat menegur gaya pacaran Fuji dan Thariq Halilintar bak suami istri beberapa waktu lalu.

