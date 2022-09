10 Drakor yang Bintang Utamanya Jadi Tim Medis, Ada Drama Korea Terbaru Big Mouth

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Keberagaman plot cerita dalam tayangan drama Korea atau drakor terbaru menyebabkan kehidupan profesi medis terekspos.

Ada yang menampilkan kehidupan pengacara, jaksa, hakim, tetapi terdapat pula drama Korea terbaru yang mengambil profesi tim medis sebagai pekerjaan dari bintang utamanya.

Diketahui genre medis memang cukup dilirik untuk dijadikan sebagai drama Korea terbaru.

Dari tayangan ini, para penonton bisa mengulik seperti apa pekerjaan dari dokter hingga perawat.

Berikut ini deretan drakor yang bintang utamanya tim medis.

1. Big Mouth (2022).

2. If You Wish Upon Me (2022).

3. It's Okay to Not to Be Okay (2020).

4. The School Nurse Files (2020).

5. Hospital Playlist (2020)