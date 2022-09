Puluhan Perwira Polres Lampung Utara Tes Urine Dadakan, Ini Hasilnya

Tribunlampung.co.id, Lampung Utara - Puluhan pejabat utama (PJU) dan Perwira serta Kanit Provos Polsek jajaran Polres Lampung Utara menjalani tes urine dadakan di Lapangan Mapolres setempat.

Wakapolres Kompol Dwi Santosa, mewakili Kapolres Lampung Utara AKBP Kurniawan Ismail, mengatakan Ia memimpin pelaksanaan tes urine.

Dilanjutkannya dengan adanya tes urine ini untuk membuktikan personel Polres Lampung Utara benar-benar tidak ada satupun yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

“Saya dan para perwira termasuk para Kanit Provos kita lakukan tes urin membuktikan bahwa kita benar-benar bebas narkoba,” kata Kompol Dwi, Rabu 7 September 2022.

Lanjut Dwi, nanti akan berlanjut untuk personel kita yang ada di Polres maupun yang ada di Polsek jajaran.

Baca juga: Harga Kebutuhan Pokok di Lampung Barat Naik Paska Kenaikan BBM Subsidi

Baca juga: Hilang Kendali Truk Pengangkut Gas Kecelakaan di Pelabuhan Bakauheni, Sopir Meninggal

Pemeriksaan mendadak ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba oleh anggota Polri.

Sehingga kalau kita sudah bersih kedalam tentu kita akan bisa lakukan pemberantassan narkoba dilingkungan masyarakat kita.

“Kepada seluruh personel Polres Lampung Utara kalau masih ada terlibat dalam mengksumsi dan peredaran mulai detik ini tinggalkan itu,” ujarnya.

“kita tidak pandang bulu saya tidak perduli siapapun yang terlibat kami proses,” tegas Waka Polres Lampung Utara Kompol Dwi Santosa.

Di kabupaten Way Kanan, Wakapolres Way Kanan Kompol Zainul Fachry selesai pelaksanaan apel pagi secara acak dan dadakan melaksanakan test urine terhadap personel di Mako Polres Way Kanan, Senin (29/08/2022).