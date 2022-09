Profil Park Solomon, Pemeran Utama Drama Korea Terbaru Third Person Revenge

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Simak, profil Park Solomon yang menjadi pemeran utama dalam drama Korea terbaru Third Person Revenge.

Aktor muda Park Solomon membintangi drama Korea terbaru berjudul Third Person Revenge, yang akan tayang pada November 2022.

Nama Park Solomon kian dikenal publik setelah membintangi series All of Us Are Dead.

Akting Park Solomon berhasil mencuri perhatian penonton K-Drama, tak hanya lewat visual tampannya namun kemampuannya dalam berakting.

Aktingnya sebagai Lee Su Hyeok berhasil memberikan kesan emosi yang kuat kepada penonton, ditambah dengan chemistry yang sangat baik dengan lawan mainnya, Cho Yi Hyun.

Dalam drama tersebut, Park Solomon berperan sebagai siswa yang bernama Lee Su Hyeok.

Tak hanya drama tersebut, Park Solomon juga membintangi drama Korea terbaru yang akan tayang pada November 2022, yakni Third Person Revenge.

Dalam drama Third Person Revenge, Park Solomon didapuk sebagai pemeran utama.

Ia akan berperan sebagai remaja yang misterius dalam drama bergenre thriller tersebut.

Park Solomon memulai debut aktingya pada 2014 silam.