Lihat Arya Saloka dan Amanda Manopo Mesra, Putri Anne: Rasanya Pahit Mencintaimu

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Putri Anne kembali bereaksi setelah melihat suaminya, Arya Saloka mesra lagi dengan Amanda Manopo, di Sinetron Ikatan Cinta.

Istri Arya Saloka, Putri Anne, sampai mengungkapkan isi hatinya setelah melihat sang suami beradegan mesra dengan Amanda Manopo.

Putri Anne menyinggung pahitnya mencintai seseorang, setelah melihat adegan mesra Arya Saloka dan Amanda Manopo di Ikatan Cinta.

Bagaimana ungkapan hati kecil Putri Anne?

Berikut ungkapan hati kecil Putri Anne untuk Arya Saloka yang saat ini kembali beradegan mesra dengan Amanda Manopo.

Putri Anne yang selama ini diam saat melihat adegan mesra suaminya, Arya Saloka dan Amanda Manopo akhirnya mengungkapkan isi hatinya.

Hal ini terungkap dalam laman instagram pribadinya Putri Anne yang menguak isi hatinya pada Arya Saloka yang beradegan mesra dengan Amanda Manopo.

Putri Anne mengungkapkan pahitnya mencintai tetapi merupakan suatu kehormatan bisa mencintai seseorang.

Berikut ini unggahan Instagram Putri Anne dengan mengunakan bahasa Inggris dilengkapi terjemahannya.

"It feels bittersweet to love you, as though time hasalready run its ruinous path and everything good is overbefore it begins.