Rumah Tangga Roro Fitria Dikabarkan Retak Setelah Melahirkan Anak Pertama

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Baru saja melahirkan anak pertama, rumah tangga Roro Fitria dengan Andre Irawan dikabarkan retak

Mengenai kabar miring itu, Roro Fitria membantahnya.

Roro Fitria memastikan tak ada masalah dalam rumah tangganya.

"Enggak sih gak ada masalah, kalau misalnya ada gesekan itu biasa dalam rumah tangga, mungkin ada perbedaan kultur dan sikap, nyai kan gak bisa ada suara keras sedikit, tapi so far so good," kata Roro Fitria seperti dikutip pada laman youtube Official Nit Not, Sabtu (10/09/2022).

Tetapi, Roro Fitria mengakui bahwa suaminya tersebut memiliki watak yang keras.

Berbanding terbalik dengan Roro Fitria, sang suami Andre Irawan kerap berbicara dengan nada tinggi.

"Masih tinggal bersama ya, masih komunikasi, enggak ada KDRT, cuma nyai emang orangnya gak bisa di kerasin sedikit kalau ngomong,

"Selain nyai anak bungsu juga nyai dibesarkan dengan lemah lembut, mungkin kalau kang mas papa kan agak keras," terangnya.

Meski jarang terlihat, Roro Fitria dengan suaminya Andre Irawan tetap fokus untuk mengurus buah hatinya.

"Kalau pulang sih pulang, kalau waktunya kerja ya waktunya kerja, kalau ngurusin baby Sultan ya ngurusin baby Sultan," lanjutnya.