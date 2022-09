11 Pemeran Drama Korea Terbaru Little Women, Ada Artis Kim Go Eun

Ilustrasi drakor terbaru. Simak pemeran drama Korea terbaru Little Women (2022) dibintangi Kim Go Eun.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak daftar pemeran drama Korea terbaru Little Women (2022). Drakornya dibintangi oleh aktris Kim Go Eun.

Diketahui drama Korea terbaru Little Women adalah drakor Kim Go Eun yang tayang perdana pada 3 September lalu.

Kim Go Eun didapuk menjadi pemeran utama dalam serial drama Korea terbaru Little Women.

Drama korea Little Women disutradarai oleh Kim Hee-Won yang juga beberapa kali menyutradari drama korea populer yaitu Soundtrack #1 (2022), Vincenzo (2021), The Crowned Clown, Wangyi Doen Namja (2019), dan masih banyak lagi.

Naskah asli drama korea Little Women ditulis oleh Jung Seo-Kyoung.

Little Women diproduksi oleh tvN, Korea Selatan.

Dramanya akan tayang berjumlah 12 episode dan diperankan juga oleh beberapa aktris di antaranya Nam Ji Hun dan Park Ji Hu.

Anda bisa menyaksikan drama korea Little Women pada platform streaming Netflix tiap Sabtu dan Minggu.

Berikut daftar pemain drama korea Little Women yang dapat Anda simak di bawah ini :

1. Kim Go Eun - Oh In Joo.