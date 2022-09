15 Pemeran Drama Korea Terbaru The Law Cafe, Ada Lee Seung Gi dan Lee Se Young

Ilustrasi poster drakor. Pemeran drama Korea terbaru The Law Cafe (2022) yang dibintangi oleh Lee Seung Gi dan Lee Se Young.

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Berikut daftar lengkap pemeran drama Korea terbaru The Law Cafe (2022) yang dibintangi oleh Lee Seung Gi dan Lee Se Young.

Banyak penggemar Kdrama yang mencari tahu pemeran drama Korea terbaru The Law Cafe yang tayang pada September ini.

The Law Cafe adalah drama Korea terbaru bergenre hukum bertabur bintang ternama.

Drama The Law Cafe atau sebelumnya dikenal Law by the Laws tayang perdana pada 5 September 2022 di aplikasi Viu.

Drama ini bergenre drama komedi romantis, menceritakan tentang mantan jaksa yang menjadi pemilik gedung dan pengacara dengan kepribadian 4 dimensi.

Baca juga: Profil Kang Hoon, Pasangan Oh In Kyung di Drama Korea Terbaru Little Women

Baca juga: 10 Rating Drama Korea Terbaru di Pertengahan September 2022, The Law Cafe Bangkit Lagi

Drama bertema hukum ini diadaptasi dari web novel berjudul ‘Love According to Law’.

Naskahnya ditulis oleh No Seung Ah dan diilustrasikan oleh Il Ri.

Dalam versi drama, Love by the Laws ditulis oleh Im Ji Eun dan disutradarai oleh Lee Eun Jin.

Drama ini sebagai comeback Lee Seung Gi dan Lee Se Young usai sukses membintangi Mouse dan The Red Sleeve untuk Lee Se Young.

Daftar Pemain The Law Cafe