15 Drakor Han Ji Min Bintang Utama Drama Korea Terbaru Beyond The Memory

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak 15 drakor yang dibintangi Han Ji Min, bintang utama dalam drama Korea terbaru Beyond The Memory (2022).

Han Ji Min sudah membintangi banyak drakor sebelum akhirnya berperan di drama Korea terbaru Beyond The Memory bersama aktor senior Shin Ha Kyun.

Dalam drama Korea terbaru Beyond The Memory, Han Ji Min sebagai Yi Hu yaitu istri dari Jae-Hyun (Shin Ha-Kyun).

Mengusung genre Sci-Fi, melodrama, drakor terbaru ini disutradarai oleh Lee Joon-Ik.

Lee Joon-Ik juga menyutradarai beberapa drama sebelumnya Sunkist Family, The Great Actor, Tazza: The Hidden Card, In the Hero (2014), Behind the Camera, Superstar, The Unjust dan Radio Star.

Baca juga: Sinopsis Drama Korea Terbaru Big Mouth Episode 15, Rahasia Park Chang Ho Terungkap

Baca juga: 10 Drama Korea Terbaru Paling Banyak Dibicarakan September 2022, Little Women Posisi Teratas

Namun sebelum membintangi drakor terbaru aktris Han Ji Min juga telah sukses bermain di beberapa drama.

Han Ji Min adalah aktris dan model Korea Selatan di bawah BH Entertainment.

Ketika dia masih di sekolah menengah pada tahun 1999, dia adalah seorang model yang muncul dalam iklan dan video musik sebelum mendapatkan perhatian yang lebih luas pada tahun 2003 dan muncul dalam drama televisi Korea hit "All In" dan "Dae Jang Geum".

Dia belajar di Universitas Wanita Seoul. Han juga membintangi Kebangkitan dengan kinerja terobosan yang membuatnya mendapatkan penghargaan Aktris Baru Terbaik KBS.

Dia juga memenangkan Best Dresser Award untuk MBC Acting Awards 2007. Han memenangkan Penghargaan Aktris Terbaik Blue Dragon 2018 untuk perannya sebagai mantan narapidana yang hidupnya diubah oleh seorang gadis kecil dalam film Miss Baek.