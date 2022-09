Manjakan Nasabah dengan Konser Westlife, Widi Hartoto: Banyak Promo Menarik yang Menguntungkan 

Tribunlampung.co.id, Bandung - bank bjb siap memanjakan nasabah melalui promo menarik dengan konser Westlife Dreams Tour 2022 yang akan dilaksanakan pada Minggu, 2 Oktober 2022 di Pelataran Candi Prambanan, Yogyakarta.

Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb, Widi Hartoto mengatakan bank bjb senantiasa memanjakan nasabah dengan beragam promo menarik yang menguntungkan. Salah satunya melalui program promosi bjb Tandamata Westlife Tahun 2022.

"bank bjb menggelar program promosi berupa pemberian tiket masuk Konser Westlife The Wild Dreams Tour Tahun 2022 kepada nasabah mulai 9 September hingga 30 September 2022 untuk produk Tabungan, Reksadana dan Bancassurance, serta bjb Prioritas," ujar Widi.

Nasabah yang membuka rekening bjb Tandamata Berjangka/SiMUDA dengan setoran awal Rp2,5 juta dan setoran per bulan Rp500 ribu akan mendapatkan 1 tiket, atau setoran awal Rp5 juta akan mendapatkan 2 tiket Festival A.

Sedangkan setoran awal Rp1,5 juta dan setoran per bulan Rp250 ribu akan mendapatkan 1 tiket Festival B, setoran awal Rp3 juta akan mendapatkan 2 tiket Festival B.

bank bjb juga siap memberikan tiket nasabah yang melakukan penempatan dana fresh fund pada Tabungan bjb Tandamata senilai Rp45 juta untuk tiket Festival A dan Rp25 juta untuk tiket Festival B dengan maksimal 4 tiket per nasabah.

Tiket juga diberikan kepada nasabah yang melakukan pemberian produk Reksadana atau Bancassurance di bank bjb pada produk Reksa Dana Pasar Uang senilai Rp75 juta (tiket Festival A) atau Rp50 juta (tiket Festival B), serta Reksa Dana Non Pasar Uang senilai Rp35 juta (tiket Festival A) dan Rp25 juta (tiket Festival B).

Nasabah bank bjb yang melakukan pembelian produk Bancassurance juga akan mendapatkan tiket Weslife The Wild Dreams Tour dengan nominal dan ketentuan tertentu.

Bahkan bank bjb juga siap memberikan tiket VVIP kepada nasabah bjb Prioritas yang melakukan penempatan dana sesuai ketentuan, disertai dengan akomodasi hotel.

Menurut Widi, program promosi bjb Tandamata Westlife akan memudahkan nasabah bank bjb untuk menyaksikan boyband asal Irlandia yang kini beranggotakan Shane Filan, Mark Feehily, Kian Egan, dan Nicky Byrne.

"bank bjb ingin memanjakan nasabah pecinta musik khususnya penggemar Westlife di Indonesia dengan kemudahan mendapatkan tiket konser," kata Widi.