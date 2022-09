13 Drakor Terbaik, Ha Ji Won Pemeran Drakor Terbaru Curtain Call

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Aktris senior Ha Ji Won membintangi drama Korea terbaru Curtain Call (2022).

Drama Korea terbaru Curtain Call akan tayang perdana pada Oktober 2022 .

Dalam drama Korea terbaru Curtain Call, Ha Ji Won memerankan sebagai Park Seo Yeon.

Diketahui, Curtain Call berjumlah 16 episode, masing-masingnya berdurasi 60 menit.

Drakor ini mengusung genre drama keluarga.

Baca juga: 15 Drakor Dibintangi Kim Hye Soo, Bintang Utama Drakor Terbaru The Queens Umbrella

Baca juga: 8 Drakor Terbaru MBC 2022, Ada Drama Korea Terbaru Big Mouth

Drama ini disutradarai oleh Yun Sang Ho.

Ia juga menyutradarai drama Love Like a Human, Jinxed at First, River Where The Moon Rises, King Maker: The Change of Destiny, Different Dreams dan Saimdang, Memoir of Colors dan beberapa drama terbaik lainnya.

Sementara naskahnya ditulis langsung oleh Jo Sung Girl.

Namun sebelum membintangi drakor terbaru aktris Ha Ji Won juga telah sukses bermain di beberapa drama.

Ha Ji Won adalah seorang aktris Korea Selatan.