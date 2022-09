15 Drakor Dibintangi Lee Da Hee Pemeran Drakor Terbaru Icy Cold Romance

Ilustrasi poster drakor. Simak 15 drakor yang dibintangi Lee Da Hee, bintang utama dalam drama Korea terbaru Love That Will Freeze to Death (2022).

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak 15 drakor yang dibintangi Lee Da Hee, bintang utama dalam drama Korea terbaru Love That Will Freeze to Death (2022).

Lee Da Hee sudah membintangi banyak drakor sebelum akhirnya berperan di drama Korea terbaru Love That Will Freeze to Death bersama aktor Choi Siwon.

Dalam drama Korea terbaru Love That Will Freeze to Death, Lee Da Hee sebagai Gu Yeo Reum bekerja sebagai PD untuk variety show TV.

Mengusung genre komedi dan romantis drama ini akan tayang pada 5 Oktober 2022.

Drama ini disutradarai oleh Choi Kyoo Sik.

Choi Kyu Shik diketahui juga menyutradarai beberapa drama sebelumnya.

Yakni Hush, Drama Stage Season 1: Today I Grab the Tambourine Again, Drinking Solo, Let's Eat 2, dan Drinking Solo.

Skenario dan penulisan naskah Icy Cold Romance ini ditulis oleh Kim Sol Ji.

Namun sebelum membintangi drakor terbaru aktris Lee Da Hee juga telah sukses bermain di beberapa drama.

Lee Da Hee adalah model, penyanyi, televisi, dan aktris film Korea Selatan di bawah Huayi Brothers.