Selamat, Kiper Chelsea Kepa Arrizabalaga Lamar Model Spanyol Andrea Martinez

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berita terbaru, kiper Chelsea FC yakni Kepa Arrizabalaga melamar kekasihnya, Andrea Martinez.

Aksi kiper Chelsea FC Kepa Arrizabalaga melamar Andrea Martinez dibagikan melalui akun Instagramnya @kepaarrizabalaga beberapa waktu lalu.

Dalam unggahan tersebut, tampak kiper Chelsea FC Kepa Arrizabalaga tersenyum usai melamar Andrea Martinez.

"SHE SAID YES (Dia menjawab bersedia)," tulis Kapa di kolom keterangan.

Di sana Andrea Martinez tampak sumringah sambil pegang gelas.

Sementara tangannya saling bertaut dengan kiper termahal di dunia, Kepa Arrizabalaga.

Di kolom komentar, Andrea Martinez membalas dengan nada bahagia, "Ya! Ya! Ya! Aku selalu mencintai kamu," katanya.

Diketahui Andrea Martinez merupakan seorang model cantik asal Spanyol.

Beberapa kali wajah Andrea Martinez menghiasi feed Instagram sang kekasih, Kepa Arrizabalaga.

Ada kencan menunggang kuda, menghadiri pesta pernikahan, dan lain-lain.