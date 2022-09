Profil Lee Si Eon, Pemain Drama Korea Terbaru Bad Prosecutor Bareng D.O EXO

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Tampil dalam drama Korea terbaru Bad Prosecutor (2022), berikut profil aktor Lee Si Eon.

Profil Lee Si Eon dicari penggemar drakor lantaran membintangi drama Korea terbaru Bad Prosecutor.

Berdasarkan profilnya, Lee Si Eon adalah aktor berbakat sebelum berperan dalam drama Korea terbaru Bad Prosecutor.

Sebagaimana diketahui drama Korea terbaru Bad Prosecutor dijadwalkan tayang pada 5 Oktober 2022 mendatang.

Rencananya, saluran tv KBS akan menjadi media dalam penayangan drama Korea terbaru tersebut.

Adapun serial ini bercerita tentang kisah seorang jaksa nyeleneh yang memiliki cara unik dan gila dalam menegakkan keadilan.

Peran jaksa nyeleneh itu akan dipegang oleh D.O EXO sebagai pemeran utama.

Kendati demikian, drakor terbaru yang diproduksi oleh sutradara Kim Sung Ho dan penulis naskah Lim Young Bin ini juga dibintangi sejumlah aktor ternama, tak terkecuali Lee Si Eon.

Lee Si Eun diceritakan bekerja sebagai seorang hacker bernama Go Joong Do, yang kerap bertengkar dengan Jin Jung (D.O EXO).

Meski begitu, Go Joong Do tetap menuruti perintah Jin Jung saat dimintai bantuan.