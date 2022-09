Foto ilustrasi Minho SHINee dan drakor terbaru The Fabulous. Sinopsis The Fabulous, Drama Korea Terbaru Minho SHINee Tayang di Netflix

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Dibintangi Minho SHINee, tayangan drama Korea terbaru The Fabulous bisa masuk sebagai daftar tontonan pencinta drakor.

Diketahui drama Korea terbaru ini akan hadir perdana di layar kaca pada 4 November 2022 mendatang dan tersaji dalam 16 episode.

Aplikasi layanan streaming dikabarkan bakal menjadi platform yang mengudarakan drama Korea terbaru di bawah rumah produksi Gil Pictures itu.

Gil Pictures terkenal akan karya mereka, seperti Stove League (2020) dan One the Woman (2021).

Adapun serial ini disutradarai oleh Kim Jung Hyu. Sementara naskahnya ditulis oleh Kim Ji Hee dan Im Jin Sun.

Sutradara Kim Jung Hyun sebelumnya terkenal akan karyanya, seperti Playful Kiss (2010), Secret Garden (2010), Gentleman's Dignity (2012), A Korean Odyssey (2017), dan lain-lain.

Sedangkan Kim Ji Hee sebelumnya telah terlibat dalam proyek film Where are To Go (2013) dan antologi The SF8: The Prayer (2020).

Diketahui, The Fabulous bakal menjadi kolaborasi pertama Netflix dengan sutradara Kim Jung Hyun dan penulis Kim Ji Hee.

Soal pemeran, drama Korea terbaru The Fabulous akan menggaet sejumlah aktor dan aktris mumpuni di dunia seni peran.

Mereka adalah Minho SHINee, Chae Soo Bin, dan Kim Min Kyu. Ketiganya siap memperlihatkan akting terbaiknya di drama Korea terbaru The Fabulous.