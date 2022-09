Victor Agustino Blak-blakan Ayu Ting Ting Masuk Kriteria Idamannya

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Victor Agustino mengaku Pedangdut Ayu Ting Ting merupakan tipe wanita idamannya.

Victor Agustino mengatakan hal tersebut di hadapan para rekan artis dalam program acara Pagi Pagi Ambyar

Victor Agustino menilai wajah Ayu Ting Ting memiliki paras wajah yang kekoreaan.

"Ayu Ting Ting bisa dibilang tipeku sih, soalnya Korea-korea gitu lho," kata Victor Agustino dikutip dari Trans TV Official, Selasa (27/9/2022).

Selain itu, rupanya alasan lain yang membuat Victor terpincut pesona Ayu Ting Ting tak lain karena kepribadiannya yang ramah, ceria, dan pekerja keras.

Baca juga: Kriss Hatta Nekat Pacaran dengan ABG 14 Tahun, Ungkap Sensasinya Berbeda

Baca juga: Jarang Jenguk, Stefan William Dicari-cari Anak Celine Evangelista

"Soalnya cantik, senyumnya ceria banget, kerja keras, terus dia strong banget ya meskipun ada banyak masalah," tuturnya.

"Very friendly, ceria, waktu pertama kali ketemu juga dia udah baik banget sama aku, nggak sombong, humble banget, cantik banget," sambung finalis MasterChef Indonesia Season 9 itu.

Meski sudah menyebut Ayu Ting Ting sebagai tipe idaman, Victor Agustino mengatakan bahwa hubungan mereka saat ini hanyalah sebatas profesional semata.

Pengakuan Victor Agustino soal terpincut pesona Ayu Ting Ting ini juga pernah terekam saat dirinya diundang ke YouTube Melaney Ricardo.

"Do you like her?" kata Melaney Ricardo di Youtube-nya, (Sabtu 11/6/2022).

Baca juga: Sidang Cerai Perdana Roro Fitria, Istri Andre Irawan Dikawal 5 Orang

Baca juga: Nasib Mantan Suami Ayu Ting Ting, Enji Baskoro Cerai Lagi