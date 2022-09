9 Drama Korea tentang Mafia, Ada Drama Korea Terbaru Narco Saints

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut drama korea yang bertemakan mafia salah satunya ada drakor terbaru yaitu Narco Saints (2022).

Drama korea bertemakan mafia memang kerap dinikmati para penggemar K-drama.

Drakor bertemakan mafia memiliki alur dengan ketegangan dan penuh aksi.

Tak jarang drama ini paling banyak peminatnya karena akting laga yang penuh ketegangan.

Drama bertemakan mafia ini mempunyai adegan yang cukup menegangkan terkadang melibatkan petarungan.

Salah satu diantaranya ada drakor terbaru Narco Saints.

Drakor tersebut mengusung genre thriller, kriminal dan aksi.

Drama ini disutradarai oleh Yoon Jong-Bin.

Yoon Jong Bin juga menyutradarai beberapa film sebelumnya The Spy Gone North,

Kundo : Age of the Rampan, Nameless Gangster: Rules of The Time, Beastie Boys, dan The Unforgiven.

Drama ini merupakan garapan platform layanan Netflix.

