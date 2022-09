Sinopsis Drakor Is It a Coincidence, Drama Korea Terbaru Kim So Hyun

Ilustrasi Kim So Hyun akan membintangi drama Korea terbaru Is It a Coincidence (2022), simak sinopsisnya.

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Aktris cantik Kim So Hyun dikonfirmasi akan membintangi drama Korea terbaru berjudul Is It a Coincidence (2022). Simak sinopsis Is It a Coincidence.

Sinopsis drama Korea terbaru Is It a Coincidence banyak dicari lantaran menampilkan artis Kim So Hyun.

Berdasarkan sinopsisnya, drama Korea terbaru Is It a Coincidence yang dibintangi Kim So Hyun merupakan adaptasi dari webtoon.

Lantas seperti apa jalan cerita dari drama Is It a Coincidence? Simak sinopsis singkatnya di bawah ini, dilansir dari Soompi.com pada Kamis (29/9/2022).

Is It a Coincidence? menggambarkan kisah pemuda yang dewasa dari waktu ke waktu saat mereka bergerak maju.

Song Hyun Wook, yang dikenal dengan keterampilan penyutradaraannya yang halus dan indah.

Contohnya adalah "The King's Affection," "Beauty Inside," dan "Another Oh Hae Young," akan bertanggung jawab untuk mengarahkan, meningkatkan antisipasi untuk drama tersebut.

Kim So Hyun berperan sebagai Lee Hong Joo, seorang produser animasi yang takut akan cinta karena kenangan menyakitkan dari hubungan sebelumnya.

Dia terkenal dari berbagai drama.

Mulai dari “The Tale of Nokdu,” “Love Alarm,” “River Where the Moon Rises,” dan banyak lagi.