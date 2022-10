Pantauan Harga Bahan Pokok di Pesawaran Lampung, Cabai Rp 43 Ribu per Kg

Tribunlampung.co.id, Pesawaran – Harga beberapa bahan pokok di beberapa pasar di Kabupaten Pesawaran pada akhir pekan ini terpantau mengalami fluktuasi.

Hasil pemantauan di Pasar Kedondong, Sabtu (1/10/2022), harga bahan pokok seperti cabai mengalami penurunan. Namun harga ikan justru naik.

Seperti dikatakan oleh Solehah, seorang pedagang di Pasar Kedondong kepada Tribun. Menurutnya, ada beberapa bahan pokok yang mengalami penurunan harga.

Namun, lanjutnya, secara umum harga bahan pokok masih relatif stabil dalam dua pekan terakhir.

Seperti harga cabai merah saat ini berkisar Rp 40 ribu hingga Rp 43 ribu per kg.

Baca juga: 450 Prajurit Yonif 143 TWEJ Lampung Bertugas Jaga Perbatasan Papua dengan Papua Nugini

Baca juga: Edarkan Ribuan Pil Hexymer dan Tramadol, Wanita Muda di Tulangbawang Lampung Ditangkap Polisi

Harga cabai rawit saat ini Rp 45 ribu per kg.

Sedangkan untuk cabai hijau harganya Rp 45 ribu per kg.

Kemudian untuk tomat Rp 6 ribu per kg, bawang merah Rp 24 ribu per kg, dan bawang putih Rp 20 ribu per kg.

"Beberapa bahan pokok harganya turun, tapi ada juga yang naik, meski tidak terlalu banyak,” ujar Soleha.

Sedangkan Imron, pedagang ikan di Pasar Kedondong mengatakan, saat ini harga ikan mengalami kenaikan.