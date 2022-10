20 Drakor Rating Tertinggi dan Terbaik Sepanjang Masa, Ada Drama Korea Terbaru

Simak drakor rating tertinggi sepanjang masa, drama Korea terbaru Our Blues (2022) milik Shin Min Ah.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut daftar drakor dengan rating tertinggi sepanjang masa, termasuk drama Korea terbaru Our Blues (2022).

Penilaian rating tertinggi untuk mengukur seberapa populer drama Korea terbaru yang tayang, seperti Our Blues.

Adapun drama Korea terbaru Our Blues yang dibintangi Shin Min Ah berhasil menembus deretan drakor rating tertinggi sepanjang masa.

Agar tak penasaran, berikut 20 daftar drakor selengkapnya.

1. The World of the Married (2020)

Drama yang bertemakan perselingkuhan ini sempat hits pada tahun 2020 lalu.

Bahkan setelahnya diremake di Indonesia.

Tak ayal, drama yang dibintangi Han So Hee tersebut memperoleh rating tertinggi sebesar 28,37 persen.

2. Sky Castle (2018)

Dramanya bercerita tentang kehidupan konglomerat yang ingin memperebutkan takhta.