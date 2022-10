15 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Horor, Ada Drakor Monstrous

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Daftar rekomendasi drama Korea terbaru horor hingga kini masih terus menjadi incaran para pencinta drakor.

Pasalnya, rekomendasi drama Korea terbaru horor menyuguhkan alur cerita yang seru dan menegangkan.

Satu di antara rekomendasi drama Korea terbaru horor adalah Monstrous (2022) yang dibintangi Shin Hyun Bin dan Goo Kyo Hwan.

Lantas apa saja kira-kira drakor terbaru horor? Berikut daftar rekomendasinya.

1. Monstrous (2022)

Ini merupakan tayangan drama yang cocok bagi para pencinta drakor fantasi yang dikombinasikan dengan genre thriller dan horor.

Tayang perdana pada 29 April 2022, drama Korea terbaru yang dibintangi Koo Gyo Hwan dan Shin Hyun Bin ini hadir dalam 6 episode saja.

Drakor Monstrous akan menggambarkan ketegangan dari aksi teror misterius sejak sebuah patung Budha ditemukan.

Diketahui patung tersebut dihuni oleh roh. Koo Gyo Hwan dan Shin Hyun Bin pun diceritakan harus menyegel patung agar tidak menimbulkan teror lainnya.

2. All of Us Are Dead (2022)