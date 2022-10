Ilustrasi poster drakor.Simak profil Kim So Hyun pemeran utama dalam drama korea terbaru Is It a Coincidence (2023).

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak profil Kim So Hyun pemain drama korea terbaru Is It a Coincidence (2023).

Banyak yang mencari tahu seperti apa profil Kim So Hyun pemain drama korea terbaru Is It a Coincidence.

Penggemar mencari profil Kim So Hyun pemain drama korea terbaru Is It a Coincidence lantaran sudah lama vakum membintangi drakor.

Drakor terbaru Is It a Coincidence akan menghadirkan Kim So Hyun sebagai bintang utama.

Drama ini disutradarai oleh Song Hyun-Wook.

Skenario dan naskah asli drama Is It a Coincidence ditulis langsung oleh Nam Ji-Eun, Kim In-Ho, serta Park Geu-Ro.

Drama ini akan tayang dengan 8 episode pada penayangannya.

Sebelum menonton drama ini, simak profil Kim So Hyun.

Kim So Hyun lahir pada tanggal 4 Juni 1999.

Ia kini berusia 23 tahun.