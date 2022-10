Kiper Chelsea Kepa Arrizabalaga Ulang Tahun ke-28, Tunangan Ucapkan Aku Cinta Kamu

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Kiper Chelsea FC, Kepa Arrizabalaga Revuelta, baru saja berulang tahun pada 3 Oktober 2022. Ia berulang tahun yang ke-28.

Kepa Arrizabalaga Revuelta, merupakan kiper Chelsea dan termahal di dunia.

Kabar ulang tahun Kepa Arrizabalaga ini dibagikan di akun Instagram resmi Chelsea, @chelseafc.

"Wishing you a great birthday, @kepaarrizabalaga! (selamat ulang tahun untukmu @kepaarrizabalaga!)" tulis akun tersebut, Senin (3/10/2022).

Postingan tersebut lantas dibanjiri doa para penggemar.

Sederet pesepakbola dunia juga mengucapkan selamat.

Mulai dari Thiago Silva, Mason Tony Mount, Álvaro Morata, dan lain-lain.

Bahkan sang tunangan, Andrea Martinez, juga membuat postingan spesial.

"Happy birthday to the love of my life. Sweet 28. I love you! (selamat ulang tahun cinta ku, selamat menginjak 28 tahun, aku mencintaimu)," tulis @andrea.martinezf.

