Kiper Termahal di Dunia Ulang Tahun, Kepa Arrizabalaga Chelsea FC Banjir Doa

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Kiper Chelsea FC yakni Kepa Arrizabalaga Revuelta baru saja berulang tahun pada Senin (3/10/2022) kemarin.

Diketahui Kepa Arrizabalaga yang merupakan kiper Chelsea sekaligus termahal di dunia ulang tahun yang ke-28.

Kabar ulang tahun Kepa Arrizabalaga tampak pada unggahan akun Instagram resmi Chelsea, @chelseafc.

"Wishing you a great birthday, @kepaarrizabalaga! (selamat ulang tahun untukmu @kepaarrizabalaga!)" tulis akun tersebut, Senin (3/10/2022).

Postingan tersebut lantas dibanjiri doa para penggemar.

Tak hanya itu, sederet pesepak bola dunia juga mengucapkan selamat.

Mulai dari Thiago Silva, Mason Tony Mount, Álvaro Morata, dan lain-lain.

Bahkan sang tunangan, Andrea Martinez juga membuat postingan spesial.

"Happy birthday to the love of my life. Sweet 28. I love you! (selamat ulang tahun cinta ku, selamat menginjak 28 tahun, aku mencintaimu)," tulis @andrea.martinezf.

Kiper termahal