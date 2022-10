NasDem Pringsewu Dukung Penuh Anies Baswedan Jadi Capres 2024

Tribunlampung.co.id, Pringsewu - DPD NasDem Pringsewu mendukung penuh Anies Baswedan jadi Calon Presiden (Capres) 2024 mendatang.

Sekretasis DPD NasDem Pringsewu, Rohmansyah mengatakan, DPD NasDem Pringsewu sangat taat atas perintah partai dan mendukung penuh Anies Baswedan jadi Capres 2024.

"Saya mewakili ketua Partai Nasdem Pringsewu tentunya sangat taat perintah partai, dan pusat sudah mendeklarasikan Anies Baswedan jadi Capres 2024, kami sangat dukung penuh," kata Rohamsyah, Rabu (5/10/2022).

Ia mengaku, NasDem Pringsewu akan all out mendukung keputusan partai yang mendeklarasikan Anies Baswedan maju di Capres 2024.

"Oh iya sudah pasti kita akan all out mendukung penuh, kami yakin dan percaya Anies Baswedan mampu menjadi Presiden Indonesia 2024," terangnya.

Baca juga: DPD PKS Pesawaran Apresiasi Hasil Rakornas NasDem Tunjuk Anies Baswedan Jadi Capres

Baca juga: Nasdem Lampung Bentuk Tim Pemenangan Anies Baswedan untuk Pemilu 2024

Ia mengungkapkan, Anies Baswedan merupakan sosok yang diharapkan untuk menjadi calon presiden selanjutnya.

Dirinya juga mengatakan, rekam jejak Anies Baswedan sangat baik.

Dengan begitu, partai NasDem akan memperjuangkan untuk memenangkan Anies Baswedan sebagai presiden 2024.

Terlepas siapakah nanti calon wakil presidennya, Rohamasyah menjelaskan, itu merupakan hak Anies Baswedan.

"Ketum hanya mendeklarasikan Anies Baswedan, terlepas nanti siapa Cawapresnya tentu itu hak Anies. Yang jelas kami di DPD NasDem Pringsewu mendukung penuh keputusan partai," ujar anggota komisi III DPRD Pringsewu itu.