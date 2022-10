Pelaku Pembunuhan Sadis Sekeluarga di Way Kanan Ternyata Saudara Tiri

Dua tersangka kasus sekeluarga di Way Kanan dibunuh ternyata ayah dan anak. Kasus pembunuhan 5 orang sekeluarga di Way Kanan menggegerkan warga Lampung.

Polres Way Kanan

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polres Way Kanan mengamankan 2 pelaku pembunuhan sadis sekeluarga di Kampung Marga Jaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way kanan.

Adapun 2 tersangka pelaku pembunuhan sadis sekeluarga di Kampung Marga Jaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way kanan ternyata masih ada hubungan keluarga dengan para korban.

Diketahui, tim tekab 308 Polres Way Kanan dan Polsek Negara Batin Polres berhasil mengamakan 2 pelaku pembunuhan sadis sekeluarga di Kampung Marga Jaya.

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna mengatakan, kedua tersangka insial DW (17 ) dan EW (50) berdomisili di Kampung Marga Jaya Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan.

"Hubungannya kedua pelaku ini anak dan Ayah kandung,” katanya saat ekspose ungkap kasus tindak pembunuhan sekeluarga di Way Kanan, Kamis (6/10/2022).

Teddy menerangkan, pada 1 Juli 2022 dilaporkan orang hilang dengan identitas korban Juwanda (26) jenis kelamin laki-laki warga Kampung Marga Jaya Kecamatan Negara Batin, Way Kanan.

Orang tersebut hilang tidak diketahui keberadaannya sejak tanggal 24 februari 2022.

Kemudian Kepala Desa berkoordinasi dengan Polsek Negara batin.

Lalu di lakukan penyelidikan hingga akhirnya mengarah ke salah satu pelaku.

Atas informasi yang didapat, dugaan petugas benar setelah melakukan introgasi berdasarkan pengakuan pelaku DW.