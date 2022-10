Angelina Sondakh Kini Bisa Makan Enak Lagi, Kariernya Makin Moncer

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Seusai resmi keluar penjara, Angelina Sondakh sempat mengalami masa sulit. Tapi kini ibunda Keanu Massaid bisa makan enak lagi.

Diketahui, Angelina Sondakh kembali berkarier di dunia hiburan Tanah Air, demi bisa menyambung hidup dan makan enak dengan Keanu Massaid.

Beberapa aktivitas Angelina Sondakh kini mulai dari jualan makanan hingga menjadi YouTuber, hingga ibu Keanu Massaid bisa kembali merasakan makan enak.

Selain itu, janda Adjie Massaid tersebut juga aktif mengisi program acara televisi baik off air maupun on air.

Nasib wanita 44 tahun tersebut kian membaik seiring berjalannya waktu bahkan kini sudah bisa makan di tempat mewah lagi.

Sering kali wanita yang akrab disapa Angie tersebut mengajak putra semata wayangnya makan enak.

Momen-momen tersebut acap kali dibagikan oleh Angie kepada publik melalui akun instagram pribadinya, @angelinasondakh09.

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari instagram tersebut, Jumat (7/10/2022), belum lama ini Angelina Sondakh mengunggah foto sedang makan-makan di restoran Jepang.

Kala itu tampaknya Angelina Sondakh memesan dua eskrim.

“Its time to treat yourself a little bit gentle. Manjain dengan ice cream yummy.... Sometimes we need to spoil ourself with something delicious #cheatday #yummy #icecream #angelinasondakh, “ tulis Angelina Sondakh melalui caption.

