Mikha Tambayong Raih Penghargaan Asia Wide Award di BIFF 2022.

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Mikha Tambayong menerima penghargaan Asia Wide Award dari majalah Marie Claire Korea.

Penghargaan ini diberikan pada Mikha Tambayong di ajang Busan International Film Festival (BIFF) Asia Star Awards 2022.

BIFF 2022 diselenggarakan bersama oleh majalah Marie Claire Korea dan Mikha Tambayong terima penghargaan sebagai pengisi suara di film animasi Disney berjudul Raya and The Last Dragon.

Asia Star Awards diselenggarakan sebagai ajang untuk memberikan ruang, apresiasi dan mendukung para insan perfilman di Asia.

Dilansir dari siaran pers, Sabtu (8/10/2022) BIFF diselenggarakan di Paradise Hotel Busan.

Acara ini memberikan penghargaan khusus kepada para insan perfilman terkemuka seperti Choi Soo-Young, Kim You-Jung, Mario Maurer, Jung Hae-In, Park Hae-Soo, dan Mikha Tambayong.

Mikha Tambayong adalah satu-satunya aktris Indonesia yang hadir di acara istimewa ini dan memboyong penghargaan Asia Wide Award.

Penghargaan ini diberikan kepada kepada aktor dan aktris atas pencapaian mereka dalam mengembangkan karya di kancah internasional.

Tentunya keberhasilan Mikha Tambayong meraih penghargaan tersebut berangkat dari terpilihnya menjadi pengisi suara versi Bahasa Indonesia dari film animasi Disney berjudul Raya and The Last Dragon.

