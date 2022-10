Melanie Subono Nilai Tindakan Lesti Kejora Laporkan Dugaan KDRT Rizky Billar sudah Tepat

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Melanie Subono, musisi dan juga aktivis perempuan menilai tindakan Lesti Kejora melaporkan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ke polisi sudah tepat.

Melanie Subono pun memuji serta berterimakasih atas tindakan Lesti Kejora yang langsung menempuh jalur hukum ketika merasa mengalami dugaan KDRT dari Rizky Billar.

Melanie Subono menegaskan, hal itulah yang harus dilakukan saat salah satu pasangan khususnya perempuan saat menerima KDRT dari pasangannya.

Menurut Melanie, dalam kejadian yang dialami Lesti Kejora, pedangdut itu tidak mementingkan jumpa pers melainkan langsung melakukan visum dan membuat laporan KDRT.

Hal itulah yang seharusnya dilakukan ketika diduga mengalami tindak KDRT.

Baca juga: Amanda Manopo Kecelakaan di Lokasi Syuting Ikatan Cinta

Baca juga: Keluarga Lesti Kejora dan Ustaz Subki Al-Bughury Foto Bersama Berlatar Kabah saat Umrah

"Hal yang gue hargai dari Lesti kemarin itu adalah kalau dugaan bener dia hebat karena kebanyakan temen-temen artis yang gue kenal, kan kebanyakan gitu undang media dulu, infotainment, nangis-nangis, baru ayo sama-sama kita ke kantor polisi," terang Melanie Subono dilansir dari Tribunnews.

"Tapi she doesnt do that. Jadi, menurut gue dia melakukan hal yang bener, dia menelepon lawyernya, dia visum, ke kantor polisi. Itu yang seharusnya dilakukan," tegas Melanie.

Melanie sadar betul, Lesti bisa saja mencari pemberitaan dan popularitas dengan apa yang dialaminya dengan mengundang media.

Tetapi Lesti memilih langsung memproses tindakan Rizky Billar.



"Kalau dia mau mencari publisitas saja maka yang ada menggandeng media dulu rame-rame kan baru melapor. So kita lihat saja prosesnya ke mana," ujar Melanie.

Tak hanya untuk Lesti, Melanie Subono juga berterimakasih pada perempuan manapun yang mau speak up dan memproses dugaan tindak KDRT yang mereka alami.