Oknum Guru SD Berbuat Asusila Kepada Muridnya di Way Kanan, Korbannya 5 Orang

Ekspose di Mapolres Way Kanan. Oknum guru SD gerbuat asusila kepada muridnya di Way Kanan, korbannya 5 orang.

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Dunia pendidikan di Lampung kembali tercoreng, dimana seorang oknum guru SD berbuat asusila kepada muridya.

Oknum guru SD berbuat asusila kepada muridnya tersebut berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di salah satu sekolah di Way Kanan.

Tersangka oknum guru berbuat asusila di Way Kanan berinisial DR (56) berdomisili di Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna didampingi Ketua DPRD Nikman Karim dan Kadis Pendidikan Kabupaten Way Kanan Machiavelli Herman Tarmizi, Kasatreskrim AKP Andre Try Putra dan Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas P3AP2KB Way Kanan Medias Imroni, menggelar ekspose ungkap kasus Senin 10 Oktober 2022 di mako Polres Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna menjelaskan kronologis kejadian terjadi pada Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 wib.

Saat itu, korban inisial D (8) siswi kelas 3 Sekolah Dasar sedang melaksanakan waktu istirahat di sekolah.

Korban dipanggil oleh pelaku ke ruang guru.

Kemudian korban diajak pelaku menuju rumah kosong yang berada di belakang sekolah.

Dengan memegang tangan kanan korban sambil menariknya, menggunakan tangan kiri pelaku.

Dalam perjalanan itu, korban sempat menggigit tangan kiri pelaku.