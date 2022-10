Pengakuan Anneth Delliecia Dipacari Betrand Peto Setahun Belakangan

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Hubungan asmara Anneth Delliecia dan Betrand Peto akhirnya terungkap telah berpacaran.

Penyanyi Anneth Delliecia secara terang-terangan mengakui bahwa Betrand Peto adalah pacarnya.

Disampaikan Anneth Delliecia, Betrand Peto adalah pacarnya selama 1 tahun 1 bulan ini.

"Minggu, 9 Oktober 2022, 00.04. I just wanna say thank you, makasih banyak kamu, Onyo (Betrand)," terang Anneth seperti dilansir dari akun TikTok @anythingbrodie.

"Udah nemenin aku, udah bareng-bareng aku. Kita sama-sama sampai sejauh ini, 1 tahun 1 bulan," imbuhnya.

Video berdurasi 1 menit 30 detik tersebut menampilkan Anneth Delliecia mengenakan baju berwarna putih dengan rambut tergerai.

Anneth Delliecia tampak menaruh sebuah kue berukuran agak kecil di hadapannya.

Di atas kue tersebut, terdapat sebuah tulisan 'Happy 12+1' dengan lilin yang menyala.

Bukan ulang tahun, rupanya Anneth Delliecia mencurahkan isi hatinya terkait hubungannya dengan Betrand Peto

Arti dari 12+1 pada kue tersebut menandakan usia hubungan Anneth Delliecia dengan Betrand Peto, yakni 13 bulan atau 1 tahun 1 bulan.

Anneth Delliecie pun berterima kasih kepada Betrand Peto yang telah menemaninya selama ini.

Anneth juga berterima kasih kepada Betrand karena sudah menjadi pacar yang baik untuk dirinya.

Selain itu, Betrand juga telah memberikan dukungan untuknya dan menerima segala kekurangannya.

"Makasih udah jadi pacar yang baik buat aku, makasih udah nge-support aku," katanya.

