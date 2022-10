Bhabinkamtibmas Polsek Kasui Monitoring Penyaluran BLT Dana Desa di Way Kanan

Pembagian BLT dana desa di Kampung Gelombang Panjang, Kasui, Kabupaten Way Kanan Sabtu (15/20/2022).

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Bhabinkamtibmas Polsek Kasui Polres Way Kanan melaksanakan pengamanan dan monitoring kegiatan penyaluran BLT (bantuan langsung tunai) Dana Desa di Balai Kampung Gelombang Panjang Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan, Sabtu (15/10/2022).

Kegiatan ini juga dihadiri Camat Kasui Ansori, Sekretaris Kampung Mujiri, Bhabinkamtibmas Aipda Hendri Oktavia, aparatur Kampung Gelombang Panjang, anggota BPK Gelombang Panjang, dan para KPM (Keluarga Penerima Manfaat).

Kapolsek Kasui AKP Abri Firdaus menyampaikan kehadiran kami melakukan pengamanan dan monitoring dalam rangka memberikan rasa aman saat pembagian dana BLT dana desa.

"Dengan begitu, kami berharap proses penyaluran BLT tepat sasaran sehingga tidak terjadinya penyelewengan," ujar AKP Abri Firdaus, Sabtu (15/10/2022).

Dalam kesempatan tersebut, Bhabinkamtibmas Aipda Hendri menyampaikan pesan dan mengajak warga agar turut serta menjaga kamtibmas.

“Tanpa peran serta masyarakat sendiri situasi kamtibmas tidak bisa terwujud apabila hanya mengandalkan kepolisian,” katanya.

Selain itu, Aipda Hendri menyampaikan dan memberi pemahaman kepada warga binaannya yang belum vaksin Covid-19.

“Yang belum vaksin baik pertama, kedua, dan booster agar segera melaksanakan vaksinasi,” ujarnya.

Adapun BLT yang disalurkan bersumber dari anggaran Dana Desa Triwulan ke 3 (Tiga) yakni bulan Juli, Agustus dan September Tahun 2022 bagi 94 KPM (keluarga penerima manfaat) yang berhak menerima dan setiap KPM menerima BLT sebesar Rp 300 ribu.

Sebelumnya, Babinsa Koramil Kasui mendampingi penyaluran Bantuan Langsung Tunai dari anggaran Dana Desa

Babinsa Kampung Karya Maju

Sebelumnya Serka Rubby Arubbi melaksanakan kegiatan pendampingan penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT ) bersumber Dana Desa Tahap III Juli, Agustus, September.

Besarnya dana yang diperoleh Rp 900.000 per keluarga penerima manfaat. “Yang menerima BLT ada 84 KPM,” katanya, Jumat (14/10/2022).

Pembagian BLT DD ini dilakukan di Balai kampung Karya maju, Rebang tangkas, Way Kanan.