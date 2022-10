Momen Dewi Rezer Dilamar Kekasih di Pinggir Pantai, Banjir Ucapan Selamat

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Artis Dewi Rezer sedang berbahagia, setelah ia dilamar kekasih melalui momen mesra di pinggir pantai di Bali.

Adapun momen Dewi Rezer dilamar kekasih itu diketahui dari unggahannya di akun Instagram pribadinya, @rezerdewi.

Dewi Rezer dilamar kekasih, yang diketahui bernama Ethan Alarmk, pada Sabtu (15/10/2022).

Dalam video tersebut terlihat Dewi Rezer memamerkan kemesraan dengan Ethan Alarmk sedang berenang pada satu pantai di Bali.

Kemudian, layar kamera memperlihatkan Dewi Rezer dan Ethan Alarmk berada di pinggir pantai.

Ethan Alarmk kemudian berlutut dan menunjukkan cincin kepada Dewi Rezer.

Baca juga: Momen Ultah Pernikahan, Raffi Ahmad Ditinggal Pergi Nagita Slavina

Baca juga: Fuji Unggah Foto Pakai Gaun Putih, Pacar Thariq Halilintar Mohon Doa

Dewi Rezer terlihat syok.

Pada akhir video ia tampak mencium dan memeluk sang kekasih.

Melalui keterangan dalam reels tersebut, Dewi Rezer menyebut bahwa ia menerima lamaran Ethan Alarmk.

"I said YES," tulis Dewi Rezer.

The next chapter of our story begins.

I will remember today , for i have found the one whom my soul loves.

(Bab selanjutnya dari cerita kita dimulai.

Aku akan mengingat hari ini, karena aku telah menemukan orang yang aku cintai)" sambung Dewi Rezer.